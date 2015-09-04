У Мінфіні розповіли деталі нової податкової реформи

Міністерство фінансів України в рамках проведення податкової реформи пропонує провести ряд удосконалень адміністрування податків і, крім того, об'єднати єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, допускаючи при цьому, що втрати державного бюджету від недоотриманих відрахувань складуть не менше 23,3 мільярда гривень, а дефіцит бюджету Пенсійного фонду складе не менше 70 мільярдів гривень.

Про це говориться в матеріалах Міністерства фінансів, підготовлених до засідання Національної ради реформ та опублікованих на веб-сайті міністерства.

"Кінцева мета міністерства фінансів – об'єднати ЄСВ і ПДФО, забезпечивши зменшення сукупного податку на зарплату на рівні 20%, - говориться в матеріалах Мінфіну. – З урахуванням всіх компенсаторів, зменшення всіх надходжень до загального фонду державного бюджету становитиме близько 23,3 мільярда гривень".

Крім того, як зазначається в даних Міністерства, зниження ЄСВ, як ключового бюджетоутворюючого податку бюджетної системи, на 1 процентний пункт означає втрати доходів держбюджету на 5 мільярдів гривень.

"Податкова модель, яку ми пропонуємо, означає зниження податкового навантаження на заробітну плату для всіх без винятку громадян вдвічі – з 41% до 20%. Але ця ж модель спричинить втрати доходів пенсійного фонду на рівні більше 70 мільярдів гривень", - зазначають у Мінфіні.

При цьому в міністерстві підкреслюють, що саме лише зниження податків не означає миттєвої і безумовної детінізації економіки.

"Швидка детінізація здійсненна лише за умови одночасного посилення контролю за сплатою податків. Тому Міністерство фінансів пропонує виважений підхід до цього питання і введення перехідного періоду об'єднання податків (ЕСВ і ПДФО) до 2018 року", - повідомили в міністерстві.

Очікується, що у разі прийняття запропонованих рішень, у перехідний період ставки ЄСВ і ПДФО будуть встановлені на рівні 20%, пізніше плата ЄСВ з одного працівника буде ліквідована зовсім. З 2016 року буде поступово введена єдина податкова звітність з НДФД та ЄСВ, і одночасно уряд буде опрацьовувати механізми компенсації дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

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"І лише потім, за результатами вжитих заходів, ми будемо готові до об'єднання податків за сукупною ставкою в 20%", - наголосили у Мінфіні, додавши, що про зростання оподаткування доходів громадян мови не йде, оскільки ставка податку на доходи фізосіб у 20% існує в Україні й сьогодні.

Також Мінфін пропонує зрівняти ставку податку на прибуток зі ставкою ПДФО і зберегти оподаткування спрощенців.

"Встановлення ставки податку на прибуток на одному рівні зі ставкою податку на доходи фізосіб (за пропозицією Мінфіну вона повинна бути 20% - УНІАН) дасть змогу зменшити можливості для маніпуляцій ставками податків, - йдеться в матеріалах Мінфіну. – Більшість підприємств задоволені минулорічними змінами з нарахування цього податку, і це дало змогу суттєво зблизити податковий і бухгалтерський облік, а також запровадити спрощений облік цього податку для підприємств з річним оборотом до 20 мільйонів гривень, що становить 95% всіх українських підприємств".

Крім того, Мінфін запропонував опрацювати механізм надання інвестиційного податкового кредиту, що передбачає можливість спрямовувати частину податку на прибуток, на реалізацію інвестиційних проектів.

Що стосується спрощенців, то Мінфін пропонує зберегти групи підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, дозволити їм вести діяльність без будь-якого обліку, і розширити поріг доходів для другої групи до 2 мільйонів гривень з 1,5 мільйона гривень.

"Разом з тим, ми пропонуємо залишити в другій групі спрощенців тільки фізичних осіб-підприємців, об'єднати третю групу з другою, а також зменшити поріг для роботи у четвертій групі, групі платників фіксованого сільськогосподарського податку, також до 2 мільйонів гривень, - говориться в матеріалах Мінфіну. – Нова система дасть змогу суттєво зменшити оподаткування для тих підприємців, хто заробляє незначні кошти".