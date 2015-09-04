Заборгованість держави перед бізнесом зросла до 47 мільярдів гривень

Сумарна заборгованість, що накопичилася за рахунок неповернення підприємцям України податку на додану вартість, а також за рахунок переплати суб'єктами підприємництва податку на прибуток зросла до 47 мільярдів гривень.

Про це повідомляється в матеріалах Міністерства фінансів, підготовлених до засідання Національної ради реформ і опублікованих на сайті міністерства.

"У бюджеті вже є сумарна заборгованість в обсязі близько 47 мільярдів гривень перед бізнесом за попередні переплати податків або по відшкодуванню ПДВ. Якщо ми хочемо повернути ці гроші бізнесу, то ці потенційні втрати доходів треба закладати в бюджет, - підкреслюють у Мінфіні. – Тільки у випадку повернення цих боргів, звичайно, не за один рік, але це повинно трапитися, ми зможемо відновити довіру платників податків до держави".

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в серпні 2015 року порівняно з липнем знизився на 34,1% – до 4,460 мільярда гривень. Обсяг відшкодувань ПДВ за січень-серпень 2015 року склав 37,931 мільярда гривень.

Державна фіскальна служба звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій).