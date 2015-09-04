МЗС запустило інформаційний портал для просування українських товарів за кордоном
У рамках підвищення ефективності взаємодії між владою і вітчизняним бізнесом Міністерство закордонних справ України запустило нову платформу інформаційного обміну з національними виробниками для просування української продукції на зарубіжні ринки.
Про це під час засідання ради експортерів та інвесторів при МЗС України заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Сайт створений для ефективного обміну інформацією між бізнесом і владою. Вітчизняний бізнес потребує політичної підтримки ефективного інформаційного обміну, тобто влада має слухати бізнес, а бізнес має слухати владу. Портал надасть таку можливість», - сказав він, відзначивши, що новий механізм має впорядкувати співпрацю бізнесу та чиновників і зробити цю допомогу більш прозорою.
Читайте такожКлімкін прокоментував заяву Путіна про невиконання Києвом Мінських домовленостей
У цьому зв'язку Клімкін відзначив, що новостворений ресурс має стати агрегатором економічної та ділової інформації від міністерства, закордонних дипломатичних установ України та українських виробників для просування української продукції на зарубіжні ринки. А також стати тим місцем, де іноземні компанії зможуть знайти всю необхідну їм інформацію для здійснення інвестицій в економіку України.
Як повідомляв УНІАН, за сприяння Міністерства закордонних справ України українські компанії минулого року уклали контрактів на більш ніж 700 млн доларів.