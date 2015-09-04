В Україні після чергового переписування введуть 3-річний мораторій на зміни Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Президент запропонував, аби наступного тижня було проведено спільну роботу представників уряду, парламенту, представників громадськості й узгодження всіх принципових розбіжностей», - сказав Шимків.

За його словами, на засіданні Нацради реформ було представлено декілька моделей податкової реформи, які відрізнялися між собою за ставками податків.

При цьому ключові концепції, які розглядалися на засіданні, були представлені Міністерством фінансів України й парламентським комітетом з питань податкової та митної політики. Як зазначив заступник глави АП, до даної моделі податкової реформи також увійшли напрацювання експертів і громадськості.

«Запеклі дискусії навколо податкової реформи тривають, але вони зараз переходять в конструктивну дискусію для вироблення однієї об'єднаної позиції», - зазначив Шимків.

Разом з тим він повідомив, що після проведення податкової реформи в 2015 році очікується, що в Україні буде введено мораторій на зміну податкового законодавства терміном приблизно на три роки.

«Загалом консенсус є - це близько трьох років для того, аби забезпечити прогнозований розвиток бізнесу, а також щоб держава могла чітко розуміти, як розвиваються надходження в бюджет», - додав Шимків.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Мінфін ініціював зміни до податкового законодавства і розробку нового Податкового кодексу. У серпні відбулася презентація основних принципів та ідей, закладених у новий документ. Вони стосуються змін у політиці справляння акцизів, запровадження податку на розкіш, зміни ставок ренти. Прийняття нового Податкового кодексу є одним із маяків програми реформ ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду.