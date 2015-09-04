У Яресько хочуть скасувати всі пільги з ПДВ – "викривляють конкурентне середовище"

Про це йдеться в матеріалах Міністерства фінансів, підготовлених до засідання Національної ради реформ і опублікованих на сайті міністерства.

«Податок на додану вартість надзвичайно важливий для будь-якої країни, – наголосили в Мінфіні. – Але для дійсно справедливого податкового навантаження в питанні ПДВ ми пропонуємо ліквідувати всі наявні пільги зі сплати ПДВ, які викривляють конкурентне середовище в Україні. Ми пропонуємо, за наявності дійсної потреби, замінити податкові пільги наданням прозорої прямої бюджетної підтримки».

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін у рамках обговорення податкової реформи запропонував анулювати спеціальний режим сплати податку на додану вартість для сільськогосподарського бізнесу, але не встановлював при цьому чіткої дати, до якої відповідне рішення має бути ухвалене.

Питання переведення аграріїв на звичайну систему оподаткування і скасування існуючих пільг зі сплати ПДВ є одним з найбільш спірних у сфері управління агробізнесом. Вперше ідея скасувати податкові пільги для аграріїв була висловлена владою в 2014 році і тоді ж в уряді пояснювали, що нововведення торкнеться лише 10% агропідприємств, які представляють сегмент великих компаній. Однак у 2014 році питання скасування податкових пільг було знято з порядку денного.

У березні нинішнього року Україна підписала програму реформ з основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом. Одним із пунктів програми є скасування ПДВ-пільг для аграріїв. Рішення про це влада України мала прийняти не пізніше вересня поточного року, оскільки воно є структурним маяком виконання програми реформ.