У Києві "накрили" мільярдний конвертцентр, який обслуговував Курченка

Про це пі час прес-конференції, присвяченої підсумкам роботи ДФС за травень-серпень 2015 року, повідомив голова служби Роман Насіров.

«Припинено діяльність 22 конвертаційних центрів, з контрагентів яких стягнуто живими грішми 376 млн грн», - сказав Насіров.

За його словами, центри становили собою організовані злочинні формування і мали у своєму складі до 40 компаній, які займалися нелегальною діяльністю.

Як зазначив присутній на прес-конференції перший заступник голови ДФС Сергій Білан, зокрема, 3 вересня фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр, який обслуговував зокрема й бізнесмена і власника групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.

«Учора нами виявлено конвертаційний центр з оборотом 2 млрд гривень, який, в тому числі, обслуговував фірми знаменитого Курченка», - сказав він.

За його словами, співробітниками ДФС було вилучено печатки і три броньовані автомобілі, які використовувалися для перевезення готівки.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України з травня по серпень поточного року запобігла формуванню підприємствами фіктивних податкових кредитів на суму 92,8 млрд грн.

За словами Насірова, тіньова економіка в Україні щомісяця забирала з бюджету близько 3 млрд грн.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тіньова економіка в Україні становить 47%.