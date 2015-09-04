Австралійський долар впав до мінімуму за шість років

Австралійський долар впав до американського до мінімуму за останні шість років, повідомляє Lenta.ru з ссылкйо на ABC News.

Курс австралійської національної валюти знизився в середині торгів 4 вересня до 69,7 цента США. Обвал стався після того, як державна статистична служба опублікувала дані про економічне зростання, які виявилися нижчими за очікування.

У другому кварталі 2015 року ВВП країни зріс на 0,2 відсотка, що є найгіршим показником за два з гаком роки. Особливо сильно постраждали видобувний і будівельний сектори.

Дані щодо роздрібних продажів у липні також негативно вплинули на австралійський долар. Обсяг становив 24,3 мільярда доларів, що на 0,1 відсотка нижче, ніж у попередньому місяці.

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В останні кілька років австралійський долар слабшає до американського. З середини 2014 року австралійська валюта втратила близько третини вартості, що пов'язано з падінням цін на основні ресурси на світовому ринку. Крім того, на торговельний баланс країни чинить тиск зниження попиту в Китаї, який є головним споживачем австралійської сировини.