У Росії через падіння рубля прискорилася інфляція

Не допомогла основному показнику і дефляція в продовольчих товарах (мінус 0,7 відсотка) в серпні щодо липня, адже непродовольчі товари подорожчали на 0,8 відсотка, а послуги - на 1,3 відсотка.

Росстат повідомив, що в січні-липні зростання споживчих цін становило 9,8 відсотка у порівнянні з 5,6 відсотка за сім місяців минулого року.

Центробанк РФ ще до нового витка девальвації рубля очікував, що в 2015 році інфляція становитиме 10,8 відсотка. Тепер ЦБ може озвучити новий прогноз 11 вересня, коли відбудеться чергове засідання ради директорів ЦБ РФ за ключовою ставкою, пише Рейтер.

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Голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв визнавав, що девальвація рубля прискорить зростання споживчих цін в РФ, які досягнуть 11 відсотків або трохи перевищать цей показник за підсумками року, і припускав, що ЦБ зробить паузу зниження ключової ставки.

Помічник президента Росії Андрій Бєлоусов сказав у п'ятницю, що інфляція цього року буде між 11 і 12 відсотками, але не перевищить 12 відсотків.

"З досвіду першої хвилі інфляційний ефект від девальвації зачепить практично весь спектр товарів, але особливо продовольство. За нашими оцінками, сумарне прискорення інфляції за підсумками 2015 року складе не менше 2 процентних пунктів порівняно з попередніми оцінками, і залежно від інтенсивності курсових коливань в найближчі місяці інфляція грудень до грудня становитиме від 12,8 до 15,2 відсотка", - впевнені аналітики Центру розвитку ВШЕ.

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Очікувана владою дефляція проявила себе у серпні, але не в загальній інфляції, а лише в плодоовочевій продукції, але сезонне здешевлення овочів завдяки новому врожаю не змогло переважити в індексі інші товари і послуги, які подорожчали через ослаблення рубля .