Золотовалютні резерви України зросли до $12,6 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України за серпень, за попередніми даними, зросли на 21,6%, або на 2,2 млрд дол., - до 12,6 млрд дол., повідомляється на сайті НБУ.

За даними регулятора, обсяг золотовалютних резервів України повернувся до рівня жовтня минулого року.

Як повідомила прес-служба НБУ, збільшення валютних резервів у серпні відбулося за рахунок чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходження коштів від інших міжнародних кредиторів і ряду інших валютних операцій НБУ.

«Цьому сприяло передусім надходження від МВФ чергового траншу кредиту за програмою EFF (Extended Fund Facility, механізм розширеного кредитування – УНІАН) у сумі 1 млрд 649,7 млн. дол. США. Також збільшення резервів відбулося завдяки надходженню на користь уряду 508,1 млн дол. США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейської комісії. Крім того, надходження від операції swap і конвертації китайських юанів становлять 403,3 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

Чиста купівля іноземної валюти регулятором у серпні становила 9,2 млн дол. На погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті було направлено 249,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у серпні кошти другого траншу від Міжнародного валютного фонду в сумі 1,7 млрд дол., який був схвалений Радою директорів МВФ 31 липня, в повному обсязі були зараховані до резервів Національного банку України.

Золотовалютні резерви за липень зросли на 1%, до 10,4 млрд дол.

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НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року та до 22 млрд дол. – на кінець 2016 року за рахунок надходження коштів від офіційних кредиторів і донорів.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.