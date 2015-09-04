ЄБРР: рецесія в Росії посилюється

Рецесія в Росії посилюється, незважаючи на те, що дешевий рубль створює преференції для російських експортерів, вважають економісти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті інвестиційного банку, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Беручи до уваги загальне гальмування реформ у країні, прогнози довгострокового економічного зростання виглядають негативно", - вказується в повідомленні.

У зв'язку з цим експерти організації вважають актуальним свій недавній прогноз російського ВВП на цей рік в мінус 4,5% і на рівні мінус 1,8% наступного року.

Також економісти ЄБРР вважають, що девальвація рубля може негативно позначитися на валютах країн, що ведуть активну торгівлю з Росією. В першу чергу, мова йде про країни ЄАЕС (Казахстан, Білорусь, Вірменія, Киргизія).

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"Слабший рубль може чинити додатковий тиск на валюти країн Євразійського економічного співтовариства (існувало до минулого року, зараз - Євразійський економічний союз, ЄАЕС), беручи до уваги міцні торговельні, інвестиційні та фінансові зв'язки цих країн з Росією", - вважають в ЄБРР.