Місія МВФ працюватиме в Україні до 2 жовтня — Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Він нагадав, що на сьогодні Україна отримала лише 38% коштів, передбачених загальною програмою підтримки нашої держави МВФ.

«І ми домовилися про чіткий графік дій. Уже в вересні до нас приїжджає місія МВФ, яка продовжить свою роботу до 2 жовтня”, - сказав він.

Порошенко підкреслив, що за підсумками місії вже в жовтні можуть бути подані пропозиції і звіт щодо реформ в Україні на засідання Ради директорів МВФ.

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Глава держави також підкреслив, що липневе рішення Ради директорів МВФ сформувало потужний фундамент для проведення реформ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, попередня місія МВФ працювала в Україні з 12 травня до 11 червня.

Наступна місія має прибути в Україну 22 вересня й почне переговори з владою щодо другого перегляду програми співробітництва між Україною та МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш у рамках програми обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня – відразу після схвалення програми. Рада директорів МВФ 31 липня схвалила виділення другого траншу кредиту для України розміром 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримано на рахунки НБУ 4 серпня й зараховано в золотовалютні резерви у повному обсязі.

Другий перегляд програми з метою можливого надання третього кредитного траншу очікується восени.

Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року, становить 10 млрд дол.