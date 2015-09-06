МВФ закликає всіх кредиторів України скористатися умовами реструктуризації її держборгу - Лагард

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила у ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Усі кредитори мають скористатися перевагами реструктуризації боргу, які описуються деякими кредиторами як дуже добре збалансовані. Це в інтересах України і в інтересах кредиторів, щоб побачити, що це угода, яка буде виконана і зараз, і протягом декількох років», - сказала Лагард.

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При цьому, говорячи про російський кредит, вона відзначила, що Рада директорів МВФ, зокрема, не ухвалювала рішень щодо визначення цього кредиту державним чи комерційним. Разом з тим, за її словами, це питання «не стоїть на порядку денному».

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна та комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%.

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При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участі в реструктуризації боргу.