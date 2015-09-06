Кабмін пропонує встановити єдиний податок на зарплату в розмірі 20%

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив під час передачі “10 хвилинах з прем’єр-міністром”, повідомляє Урядовий портал.

Глава уряду також підкреслив, що зараз існує “неймовірно високе податкове навантаження на заробітну плату, що є причиною тіньових заробітних плат”.

Мета уряду, за його словами, - запровадження справедливої системи в оподаткуванні заробітних плат.

“Із 2018 року ми пропонуємо встановити єдиний податок на заробітну плату у розмірі 20%. На перехідному етапі ми пропонуємо зменшити єдиний соціальний внесок з 41% до 20%, а також скасувати податок на заробітну платню, який сплачує працівник у розмірі 3,6%”, - додав Яценюк.

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За його словами, до моменту запровадження єдиного податку на заробітну плату ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється одна в розмірі 20%.

З метою захисту найбільш уразливих соціальних верств населення уряд пропонує взагалі не оподатковувати мінімальну зарплату.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство фінансів України в рамках проведення податкової реформи пропонує провести ряд удосконалень адміністрування податків та, крім іншого, об'єднати єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, допускаючи при цьому, що втрати державного бюджету від недоотриманих відрахувань складуть не менше 23,3 мільярда гривень, а дефіцит бюджету Пенсійного фонду складе не менше 70 мільярдів гривень.