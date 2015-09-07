Кабмін пропонує запровадити єдині базові ставки в чотирьох ключових податках

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив під час передачі “10 хвилинах з прем’єр-міністром” 6 вересня, повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що зараз в Україні існує 90 видів різних ставок.

“Це дозволяє, з одного боку, маніпулювати цими ставками нечесними платниками податків, а з іншого - зловживати податковим інспекторам при нарахуванні податків і їх сплаті”, - додав він.

Впровадження єдиних базових ставок у ключових податках, підкреслив глава уряду, “з одного боку, встановлює рівність правил сплати податків, з іншого – дає можливість збалансувати бюджет”.

Яценюк повідомив, що на даному етапі уряд пропонує встановити єдину ставку для чотирьох базових податків в розмірі 20%.

Він підкреслив, що на даному етапі бюджет виконує в тому числі й функцію економічного стимулювання, проте в перспективі бюджетні видатки повинні бути максимально скорочені.

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“Ми це робимо. Ми поетапно, кожен рік будемо скорочувати витрати державного бюджету, і відповідним чином ми можемо скорочувати ставку податку”, - наголосив він.

Прем’єр підкреслив, що ключова річ при зменшенні витрат держбюджету – збереження й підвищення соціальних стандартів.

“Ми несемо дуже велике соціальне навантаження. Я чудово усвідомлюю, яка складна ситуація в українських родинах. Саме тому соціальне забезпечення і соціальні стандарти повинні бути не просто збережені, а повинні підвищуватися. І це прямо і безпосередньо пов’язано з податковою системою і збільшенням надходжень до державного бюджету”, - сказав він.

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Глава уряду наголосив, що податок на прибуток “повинен мати нову філософію”.

“Той, хто отримує прибуток і хоче інвестувати його в нові заводи, нове обладнання і технології, отримає право відправити частину такого податку на придбання нових технологій, будівництво нових заводів, а відповідно - створення робочих місць», - сказав він.

Залишається спрощена система оподаткування, яку Яценюк назвав “основою для розвитку малого і середнього бізнесу і для формування середнього класу в країні”.

“Ми запровадимо послаблення для малих і середніх підприємців”, - зауважив він.

Водночас Яценюк наголосив, що зловживання спрощеною системою великим бізнесом повинні бути ліквідовані.

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“В оподаткуванні податку на додану вартість запроваджується єдина ставка. Основне – це своєчасне, прозоре і швидке відшкодування податку на додану вартість. Без корупції і свавілля з боку податкового інспектора”, - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет міністрів пропонує до 2018 року встановити єдиний податок на зарплату у розмірі 20%. Глава уряду підкреслив, що зараз існує "неймовірно висока податкове навантаження на заробітну плату, що є причиною тіньових заробітних плат".