Гривня опустилася на міжбанку до 22,30 за долар

У понеділок, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,05/22,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,6050/24,8820 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3220/0,3260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 22,1258 грн/дол., до цього часу було укладено 9 угод на суму 2,26 млн дол.