Доходи зведеного бюджету за січень-серпень зросли на 94 мільярди

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-серпень 2015 року становили 364,4 млрд грн, що на 94 млрд грн, або на 34,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, із урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом України доходи державного бюджету за вказаний період становили 301,7 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 62,7 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 301,4 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 106%.