Яресько похвалилася перевиконанням держбюджету майже на 25 мільярдів

Дохідну частину загального фонду державного бюджету України за підсумками 8 місяців цього року перевиконано на 24,6 млрд грн, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході засідання Ради фінансової стабільності.

«Завдяки активним діям уряду й Національного банку на сьогодні ми змогли посилити фінансову спроможність нашої країни. Зокрема, ми маємо позитивні тенденції у виконанні державного бюджету. За підсумками 8 місяців цього року дохідну частину загального фонду державного бюджету перевиконано на 24,6 млрд грн», - сказала Яресько.

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За її словами, це є результатом децентралізації й застосовуваної податкової політики.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, доходи зведеного бюджету України за січень-серпень 2015 року становили 364,4 млрд грн, що на 94 млрд грн, або на 34,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада в грудні 2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», який передбачає бюджетну децентралізацію. За оцінками Міністерства фінансів, запровадження бюджетної децентралізації дасть змогу місцевим органам влади залучити до 25 млрд грн додаткових доходів лише за податковими надходженнями.

Нинішній держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стелю держборгу на рівні 1,394 млрд грн.