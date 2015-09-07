Гонтарева обіцяє, що за чотири роки в резервах України буде $38 мільярдів

Національний банк України за 4 роки розраховує наростити міжнародні резерви нашої країни більш ніж у 2,5 раза - до 38 млрд дол., заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході засідання Ради фінансової стабільності.

«Рівень наших міжнародних резервів уже досяг 12,6 млрд дол., і ми маємо дуже амбітні плани на кінець цього року: ми повинні досягти 18 млрд дол. А за 4 роки ми хочемо досягти рівня 38 млрд дол., чого ніколи не було в нашій країні», - сказала Гонтарева.

За її словами, також фінансовій стабілізації в державі сприятиме недавнє узгодження урядом умов реструктуризації зовнішнього боргу за єврооблігаціями й подальше реформування банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень збільшилися на 21,6%, або на 2,2 млрд дол., - до 12,6 млрд дол. завдяки отриманню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів і низці валютних операцій НБУ.

НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.