Яценюк: у бюджеті достатньо грошей на оборону і на підвищення соцстандартів
Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства без урахування валюти становить 45 млрд грн
Державний бюджет Українимає необхідний ресурс для виконання внутрішніх зобов'язань та фінансування витрат на оборону та підвищення соціальних стандартів, проте при цьому необхідно пам'ятати про зовнішні виклики, зокрема, в Азії і країнах СНД, заявив під час засідання Ради фінансової стабільності прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Щодо доходів держбюджету – вони є, але саме завдяки накопиченим коштам на Єдиному казначейському рахунку ми зможемо до кінця року профінансувати національну безпеку, армію і соціальні стандарти», – сказав Яценюк.
Це, за його словами, є свідченням того, що ситуацію вдалося стабілізувати, але «дуже багато ще належить зробити».
«Цифри свідчать про те, що у нас є реальні ознаки фінансової стабілізації країни. Хочу всім нагадати, що коли уряд прийшов в урядові кабінети, 27 лютого 2014 року, на рахунках було «аж» 108 тис. грн. Сьогодні на рахунках Держказначейства без врахування іноземної валюти – близько 45 млрд грн».
Тепер, на його думку, ключовими завданнями уряду є збереження помірного рівня інфляції та забезпечення валютно-курсової стабільності, стабільності у фінансовому і банківському секторах.
«У світі дуже динамічно змінюється ситуація. Багато залежить від того, яким чином будуть розвиватися глобальні тенденції в економіці, – сказав Яценюк. – Ті виклики, які з'явилися у Китаї, Індії, Казахстані, Росії, Білорусі та інших країнах, впливають на Україну, оскільки Україна є частиною глобальної світової економіки. І тому нам треба оцінити всі ймовірні ризики та знайти відповіді на ці ризики, щоб бути до них готовими».
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ініціював підвищення з 1 вересня мінімальних зарплат і пенсій в Україні і передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження. Одним з джерел коштів, як підкреслювали в Кабміні, стала детінізація економіки.
З 1 вересня підвищення зарплат і пенсій торкнеться всіх українців, зайнятих як у бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі. Мінімальна зарплата з 1 вересня становитиме 1378 грн. Підвищення пенсій також відбудеться вже з 1 вересня. Мінімальна пенсія становитиме 1074 грн.
Згідно із законом про держбюджет, мінімальну зарплату в Україні було встановлено на рівні 1218 грн.