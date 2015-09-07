Яценюк: у бюджеті достатньо грошей на оборону і на підвищення соцстандартів

Державний бюджет Українимає необхідний ресурс для виконання внутрішніх зобов'язань та фінансування витрат на оборону та підвищення соціальних стандартів, проте при цьому необхідно пам'ятати про зовнішні виклики, зокрема, в Азії і країнах СНД, заявив під час засідання Ради фінансової стабільності прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щодо доходів держбюджету – вони є, але саме завдяки накопиченим коштам на Єдиному казначейському рахунку ми зможемо до кінця року профінансувати національну безпеку, армію і соціальні стандарти», – сказав Яценюк.

Це, за його словами, є свідченням того, що ситуацію вдалося стабілізувати, але «дуже багато ще належить зробити».

«Цифри свідчать про те, що у нас є реальні ознаки фінансової стабілізації країни. Хочу всім нагадати, що коли уряд прийшов в урядові кабінети, 27 лютого 2014 року, на рахунках було «аж» 108 тис. грн. Сьогодні на рахунках Держказначейства без врахування іноземної валюти – близько 45 млрд грн».

Тепер, на його думку, ключовими завданнями уряду є збереження помірного рівня інфляції та забезпечення валютно-курсової стабільності, стабільності у фінансовому і банківському секторах.

«У світі дуже динамічно змінюється ситуація. Багато залежить від того, яким чином будуть розвиватися глобальні тенденції в економіці, – сказав Яценюк. – Ті виклики, які з'явилися у Китаї, Індії, Казахстані, Росії, Білорусі та інших країнах, впливають на Україну, оскільки Україна є частиною глобальної світової економіки. І тому нам треба оцінити всі ймовірні ризики та знайти відповіді на ці ризики, щоб бути до них готовими».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ініціював підвищення з 1 вересня мінімальних зарплат і пенсій в Україні і передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження. Одним з джерел коштів, як підкреслювали в Кабміні, стала детінізація економіки.

З 1 вересня підвищення зарплат і пенсій торкнеться всіх українців, зайнятих як у бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі. Мінімальна зарплата з 1 вересня становитиме 1378 грн. Підвищення пенсій також відбудеться вже з 1 вересня. Мінімальна пенсія становитиме 1074 грн.

Згідно із законом про держбюджет, мінімальну зарплату в Україні було встановлено на рівні 1218 грн.