До Китайської торгової асоціації в Україні увійшло 15 компаній

Про це повідомив посол Китаю в Україні Чжан Сіюнь в ході презентації, присвяченій початку роботи асоціації.

"Відкриття Китайської торгової асоціації дозволить активізувати торгівельні відносини між країнами", - сказав він.

За словами віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, присутнього на презентації, Китай може бути зацікавленим в українській високотехнологічної продукції.

"Українські високотехнологічні підприємства "Антонов", "Південмаш" і такі, як "Мотор Січ", - можуть запропонувати високоінтелектуальну та високотехнологічну продукцію", - сказав Зубко.

За словами віце-прем'єра, створення асоціації дозволить протягом 5 років значно наростити товарообіг між Україною та Китаєм.

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Як повідомляв УНІАН, торговий оборот України з Китаєм за перші 6 місяців 2015 року склав 3,23 мільярда доларів. При цьому сальдо зовнішньої торгівлі з цією країною досягло -0,3 мільярда доларів.

Україна в січні-липні 2015 року збільшила експорт аграрної продукції в Китайську Народну Республіку в 2,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 889,7 мільйона доларів.

у 2014 році експорт української сільгосппродукції в Китай виріс на 58% порівняно з 2013 роком – до 767,3 мільйона доларів. Таким чином, частка продукції агропромислового комплексу в структурі загального товарообігу України і КНР в 2014 році склала 29%.