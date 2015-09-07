Валютні резерви Китаю скоротилися на рекордні $94 мільярда

Зниження валютних резервів Китаю в серпні виявилося рекордно високим з 2012 року через інтервенції, які проводив китайський Центробанк для підтримки юаня, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Валютні резерви КНР у серпні скоротилися на 93,9 мільярда доларів до 3,56 трильйона доларів з 3,65 трильйона доларів місяцем раніше. Аналітики, опитані агентством, очікували, що показник в серпні складе 3,58 трильйона доларів", - говориться в повідомленні.

"Якщо Центробанк Китаю продовжить інтервенції, валютні резерви країни продовжать скорочуватися: чим масштабніша інтервенції, тим сильніше падіння", - вважає аналітик Bocom International Holdings Лі Маоксіань (Li Miaoxian).

Зазначається, що обсяг валютних резервів Китаю виріс більш ніж втричі протягом останнього десятиліття, оскільки регулятор КНР купував долари для уповільнення темпів зміцнення національної китайської валюти. На Народний банк Китаю припадає майже третина світових валютних резервів.

У середині серпня Народний банк КНР послідовно знизив на 1,9%, 1,62% і 1,1% довідковий курс юаня до долара. На тлі побоювань за перспективи економіки Китаю впав індекс Шанхайської біржі, також спостерігався обвал фондових ринків в усьому світі.

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