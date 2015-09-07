В Україні відновлюється рівень іноземних інвестицій - аналітики

Про це повідомляє аналітична група Da Vinci AG.

За словами аналітиків, статистика вперше фіксує приріст, починаючи з моменту падіння з піку, який припав на 31 грудня 2013 року.

«За цей період економіка України через відхід інвесторів і девальвацію втратила 15,3 млрд. інвестицій або 26,32%. Таким чином, прямі іноземні інвестиції в економіку України сьогодні приблизно на рівні 1 жовтня 2010 року», - зазначають у повідомленні.

У Da Vinci AG зазначають, що тренд падіння був характерний для всього подальшого періоду після січня 2014 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій був скорочений з усіх основних закордонних юрисдикцій, за винятком Швейцарії, яка продемонструвала невелике зростання.

«Найбільше падіння припало на Беліз, який був «гаванню» для коштів родини Віктора Януковича. На другому місці за рівнем скорочення — Росія, на третьому — Кіпр (в основному ресурси російських і українських груп). Таким чином, скорочення в своїй основі мало політичні та геополітичні передумови», - йдеться в доповіді групи.

У той же час у Da Vinci AG вважають, що поточна ситуація дає привід для обережного оптимізму щодо початку відновлення рівня прямих іноземних інвестицій в Україні.

«Зростання показників характерне для всіх юрисдикцій, які є основними інвесторами в Україну. На наш погляд, найбільш позитивними сигналами є збільшення інвестицій з Великобританії (2,99%), Італії (2,2%), Австрії (3,94%), Нідерландів (3,03%), США (2,03%). У той же час інвестори з Франції, Німеччини, Польщі та Швейцарії більш обережні», - відзначають у доповіді.

Аналітики групи звертають особливу увагу на різке збільшення прямих іноземних інвестицій з Російської Федерації. За останні півтора року РФ скоротила інвестиції в Україну на 37,36% і $1,6 млрд. Ці значні, на тлі відходу інших інвесторів, показники були логічними з урахуванням особливостей взаємин України та РФ.

«Однак у другому кварталі 2015 року стався перелом. Росія збільшила інвестиції на 22,15%, що становить $487 млн. Її частка в загальному казані зросла з 5,4% (на 1.04.2015) до 6,3% (на 1.07.2015). Подібне зростання - це практично річний приріст інвестицій, якщо брати показники 2013 року (+$501,6 млн. за рік)», - йдеться в доповіді групи.

У Da Vinci AG не виключають, що російські групи, в тому числі пов'язані з Кремлем, найближчим часом, використовуючи негативну економічну ситуацію в Україні, можуть різко збільшити рівень інвестицій і спробувати скупити бізнес, який їх цікавить, в тому числі і для подальшого його закриття, як конкурента.

«Відзначимо, що подібна стратегія розглядалася російською стороною в період економічної кризи 2008-2009 років. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах можлива спроба реалізації цього сценарію», - відзначають аналітики.

За словами експертів Da Vinci AG, російські групи (або посередники, які працюють в їхніх інтересах) можуть стати одними з найбільш активних учасників у процесі купівлі сільськогосподарської землі після зняття мораторію.