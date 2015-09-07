Кабмін звільнив голову Митної служби Лікарчука

Кабінет міністрів задовольнив клопотання про звільнення керівника Митної служби Костянтина Лікарчука.

Кабінет міністрів України задовольнив клопотання про звільнення заступника голови Державної фіскальної служби, керівника Митної служби Костянтина Лікарчука, повідомила в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів Наталя Яресько. "Кабмін задовольнив клопотання про звільнення", - сказала Яресько. Читайте такожГолова митниці не розуміє причин можливої ліквідації служби Як повідомляв УНІАН, раніше голова державної фіскальної служби України Насиров назвав призначення Лікарчука своїм заступником політичною помилкою.

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