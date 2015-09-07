Рада наступного тижня має ухвалити рішення про індексацію зарплат - Гройсман
16:50, 07 вересня 2015Фінанси
1681
Верховна Рада України наступного тижня має ухвалити рішення щодо підвищення соціальних стандартів.
Рада має прийняти рішення про підвищення соціальних стандартів, повідомив речник / Фото УНІАН
Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в ефірі радіо «Свобода» .
За його словами, треба ухвалити рішення «по підвищенню соціальних стандартів, по індексації зарплат і інших соціальних виплат». Він додав, що «це є важливим питанням і воно потребує консолідації» політичних сил.
Читайте такожГройсман пояснив, чому не може стати координатором коаліції
Гройсман повідомив, що сьогодні розмовляв з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком з приводу необхідності чіткої координації роботи уряду та парламенту України з тим, щоб «максимально провести всі необхідні обговорення», щоб депутати мали час ознайомитися з відповідними рішеннями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter