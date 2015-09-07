Рада наступного тижня має ухвалити рішення про індексацію зарплат - Гройсман

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в ефірі радіо «Свобода» .

За його словами, треба ухвалити рішення «по підвищенню соціальних стандартів, по індексації зарплат і інших соціальних виплат». Він додав, що «це є важливим питанням і воно потребує консолідації» політичних сил.

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Гройсман повідомив, що сьогодні розмовляв з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком з приводу необхідності чіткої координації роботи уряду та парламенту України з тим, щоб «максимально провести всі необхідні обговорення», щоб депутати мали час ознайомитися з відповідними рішеннями.