Річна інфляція уповільнилася до 52,8%

Дефляція в Україні в серпні 2015 року порівняно з липнем, без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, склала 0,8%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, дефляція місяць до місяця зафіксована другий місяць поспіль вперше з серпня 2013 року.

У річному вираженні (серпень 2015 року до серпня 2014 року) інфляція уповільнилася до 52,8% з 55,3%, зафіксованих місяцем раніше.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2015 року, порівняно з червнем, вперше з серпня 2013 року зафіксована дефляція, яка склала 1%. У річному вираженні інфляція в липні уповільнилася до 55,3% до 57,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, протягом січня-липня, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.