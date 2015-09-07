СБУ заблокувала держфінансування природного парку "Меотида" на тимчасово окупованій території

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, заблоковано витрати Національного природного парку "Меотида", що розташований в м. Новоазовськ Донецької області, фінансування якого відбувалося всупереч вимогам Бюджетного кодексу України та урядової постанови № 595 від 7 листопада 2014 року "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей".

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Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.