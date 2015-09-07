Росія не має наміру вести з Україною переговори щодо реструктуризації боргу і готова судитися

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

«Ми будемо звертатися у відповідні судові органи. Також ми, як учасники Міжнародного валютного фонду, порушуватимемо це питання перед міжнародною фінансовою організацією - про спроможність тієї програми, яка сьогодні прийнята МВФ щодо України», - сказав Силуанов.

За його словами, «у разі неврегулювання боргів перед суверенною державою реалізація таких програм не здійснюється».

«На відміну від комерційних кредиторів, які сьогодні ведуть переговори з українським урядом, міністерством фінансів про реструктуризацію, російський борг не є державним, суверенним. Щодо суверенних боргів існує особлива процедура врегулювання таких випадків. Ми не вступатимемо в переговори з українським урядом у цій частині. Неодноразово заявляли про це», - сказав Силуанов.

За його словами, Мінфін РФ виходить з того, що суверенні борги повинні виплачуватися в повному обсязі у відповідні строки.

Він повідомив, що РФ вимагатиме повернення у повному обсязі суми цього боргу відповідно до графіка. За його словами, РФ потрібні ці 3 млрд. дол. для спрямування на інфраструктурні проекти.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол, відтермінування платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

При цьому російським кредиторам запропонували такі самі умови реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участі в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

6 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна за жодних обставин не надаватиме Росії привілеї у питанні реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол., які Україна має виплатити в грудні, однак внесла до переліку таких, які підпадають під реструктуризацію.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.