Законопроект про держбюджет-2016 днями буде внесений до Ради - Яресько

Про це в ході засідання Ради економічної стабільності заявила глава Мінфіну Наталія Яресько.

На питання, коли парламент буде внесений законопроект про держбюджет на 2016 рік, міністр відповіла: "На днях".

При цьому глава Мінфіну зазначила, що держбюджет-2016 буде розраховуватися на базі старої податкової системи. Таким чином, після зміни Податкового кодексу в рамках реформування будуть внесені також зміни у вже прийняті закон про держбюджет.

Читайте такожМінфін хоче повернути обов'язковий техогляд для авто

Раніше спікер парламенту Володимир Гройсман заявив, що Рада наступного тижня має ухвалити рішення про індексацію зарплат.