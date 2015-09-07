Законопроект про держбюджет-2016 днями буде внесений до Ради - Яресько
18:46, 07 вересня 2015Фінанси
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Законопроект про держбюджет-2016 днями буде внесений до парламенту.
Бюджет на 2016 рік буде закладатися на базі старої податкової системи, заявила Яресько / Фото УНІАН
Про це в ході засідання Ради економічної стабільності заявила глава Мінфіну Наталія Яресько.
На питання, коли парламент буде внесений законопроект про держбюджет на 2016 рік, міністр відповіла: "На днях".
При цьому глава Мінфіну зазначила, що держбюджет-2016 буде розраховуватися на базі старої податкової системи. Таким чином, після зміни Податкового кодексу в рамках реформування будуть внесені також зміни у вже прийняті закон про держбюджет.
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Раніше спікер парламенту Володимир Гройсман заявив, що Рада наступного тижня має ухвалити рішення про індексацію зарплат.
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