Нацбанк різко зміцнив офіційний курс гривні: 24,65 за євро і 22,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2211.7574 (7 вересня – 2194.2791)

100 EUR – 2465.2248 (7 вересня – 2443.9881)

10 RUR – 3.2295 (7 вересня – 3.2419)

Читайте такожЗолотовалютні резерви України зросли до $12,6 мільярда

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,08/22,23 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,6390/24,7970 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3340 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,1176 гривні/долар, до цього часу було укладено 269 угод на суму 198,65 мільйона доларів.