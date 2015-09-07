Клімкін повідомив про беззмістовність тристоронніх консультацій щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

Сторони домовилися продовжити технічні консультації, повідомив він журналістам в понеділок в Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

"Сама тривалість зустрічі менше години, на відміну від попередніх зустрічей, які тривали три-три з половиною години, говорить за себе. Але експертні консультації будуть продовжені. Ми ще ніколи не закінчували зустрічі за менше, ніж годину. Таким чином, предметне обговорення по політичному рівні фактично було відсутнім", - наголосив міністр.

За словами Клімкіна, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є подовження експертних консультацій і "спільне бажання розробити практичні рекомендації в контексті можливого зміцнення практичного співробітництва" в трьох сферах: митного адміністрування, технічних бар'єрів в торгівлі, фітосанітарних бар'єрів.

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"Ми подовжуємо роботу на рівні експертів, подивимося, що у нас буде, а в жовтні на основі цього будемо приймати рішення щодо доцільності збиратися знову на міністерському рівні", - пояснив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Клімкін констатував, що "сторони розуміють, що на сьогодні ми не досягли якихось серйозних практичних результатів".

"Я окремо наголосив на тому, що недавнє рішення РФ щодо припинення імпорту сільського господарства з України в Росію зробить ці консультації позбавленими сенсу у випадку прийняття відповідних політичних рішень. Європейська сторона нас в цьому чітко підтримала", - додав він.

Крім того, міністр розповів, що українська сторона навела приклади невиконання російською стороною своєї обіцянки щодо знаходження рішення у двосторонньому форматі.

"Наприклад, щодо можливих пропозицій як змінити правила походження, що діють в рамках СНД. Таким чином, будемо дивитись, що буде зроблено на рівні експертів в жовтні", - підкреслив Клімкін.

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"Якщо ви побачите технічні висновки сьогоднішньої зустрічі, це реально - чотири абзаци, в яких фактаж - продовжувати експертні консультації. Не більше", - наголосив він.

При цьому Клімкін знову заявив, що позиція України та ЄС залишається незмінною. "Зона вільної торгівлі буде працювати з 1 січня 2016 року. Це рішення прийнято спільно Україною та ЄС. Ніяких змін до Угоди ми ані розглядати, ані, тим більше, приймати не будемо. Ми не будемо розглядати жодних юридично зобов’язуючих документів, які будуть заважати Україні та ЄС реалізувати нашу мету ефективної вільної торгівлі, або навіть впливати на імплементацію угоди. Ця позиція дуже чітко прозвучала з мого боку і з боку Європейської Комісії", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенка підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня 2014 року.

Восени 2014 року за наполяганням РФ запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відклали до 31 грудня 2015 року.