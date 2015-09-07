Українці в серпні продали валюти на $152,1 мільйона більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти населенням в серпні склав 152,1 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому валютному ринку над попитом зберігається сьомий місяць поспіль.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку в серпні в доларовому еквіваленті склав 250,3 мільйона доларів, у тому числі населення продало банкам валюту на 201,2 мільйона доларів, купило – на 49,1 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж валюти населенням (перевищення продажу валюти над її купівлею) на готівковому валютному ринку в липні становила 135 мільйонів доларів.

У 2014 році чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) склала 2,410 мільярда доларів, що на 469,5 мільйона доларів менше показника 2013 року в 2,880 мільярда доларів.