"ПриватБанк" домовився з власниками єврооблігацій-2015 на 200 млн доларів про продовження їх погашення до січня 2018 року

Найбільший в Україні за обсягами активів "ПриватБанк"домовився з власниками своїх єврооблігацій на 200 мільйонів доларів з погашенням 23 вересня 2015 року про продовження строку погашення боргу до січня 2018 року з підвищенням ставки купона до 10,25% річних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку, посилаючись на підсумки зборів власників облігацій 7 вересня в Лондоні.

Згідно з повідомленням, всього проголосували 85,17% власників бондів 2015 року, з яких 96,94% підтримали пропозицію банку, що є одним з найвищих показників серед аналогічних транзакцій українських емітентів.

Також у повідомленні зазначається, що цей факт був відзначений в ряді зарубіжних ЗМІ, які позитивно оцінили реакцію інвесторів на операцію.

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Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" запропонував власникам своїх єврооблігацій на 200 мільйонів доларів з погашенням 23 вересня 2015 року продовжити термін погашення облігацій до 23 січня 2018 року, при цьому 30% суми, або 60 мільйонів доларів, будуть погашені 23 вересня 2017 року, інша частина боргу – рівними чотирма платежами по 17,5% суми, або 35 мільйонів доларів до 23 жовтня, 23 листопада, 23 грудня 2017 року і 23 січня 2018 року.

Також банк запропонував підвищити процентну ставку по облігаціях до 10,25% річних, починаючи з дати вступу в силу нових умов погашення облігацій.

"ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45,3182% капіталу банку. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних та роздрібних клієнтів в 10 країнах світу. За підсумками 2014 року банк отримав 749,036 мільйонів гривень прибутку.