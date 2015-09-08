Доходи і видатки держбюджету-2015 можуть бути збільшені на 24 мільярди гривень - ЗМІ

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

За словами джерела, змінами планується збільшити видатки на покриття різниці в тарифах на 2,7 млрд грн, на соціальні витрати - на 13 млрд грн, а також збільшити план на відшкодування ПДВ на 7 млрд грн.

"Сьогодні о 19:00 розпочалася чергова нарада у прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, де остаточно повинні бути затверджені параметри змін до бюджету на поточний рік", - окремо зазначив джерело РБК-Україна в уряді.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра фінансів України Наталії Яресько, дохідну частину загального фонду державного бюджету України за підсумками 8 місяців цього року перевиконано на 24,6 млрд грн. За її словами, це є наслідком децентралізації і застосовуваної податкової політики.