Польща схвалила надання Україні кредиту в розмірі 100 мільйонів євро
Прес-служба уряду Польщі повідомила, що відомство схвалило надання Україні кредиту в розмірі 100 млн євро.
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на офіційний сайт кабінету міністрів Польщі.
"Польський уряд ухвалив постанову в питанні підписання Польщею угоди між урядом Польщі та урядом України про виділення кредиту в рамках надання допомоги. Польща виділить Україні кредит в 100 млн. євро на фінансування експорту товарів та послуг з Польщі в Україну, в тому числі, на модернізацію транспортної прикордонної інфраструктури та будівництво українсько-польських прикордонних переходів", - йдеться в повідомленні уряду Польщі.
Відмічається, що дана ініціатива підтверджує прихильність Польщі в наданні допомоги іншим країнам і зміцнює позиції країни в якості донора, що повинно бути позитивно оцінено у країнах ОЕСР.
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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус і голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан підписали договір про виділення Україні другого кредиту в обсязі 500 млн дол. для прискорення реформ.
Кредит виданий строком на 16 років з пільговим період 7 років, протягом якого Україна не буде виплачувати тіло кредиту, а тільки відсотки, які складуть 1,25%.