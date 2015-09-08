У Путіна пропонують обмежити купівлю валюти та заморозити ціни

Доповідь Глазьєва буде представлена 15 вересня на засіданні міжвідомчої комісії Ради безпеки Росії з безпеки в економічній і соціальній сфері, повідомляє газета «Коммерсантъ».

Радник президента пропонує низку заходів для подолання ефекту від економічних санкцій Заходу. Пропозиції Глазьєва стосуються грошово-кредитної політики, стабілізації курсу рубля, стабілізації цін, а також політики в галузі виплати приватного боргу Росії.

У розділі своєї доповіді, присвяченому «​стабілізації курсу рубля, припинення відпливу капіталу і дедоларизації економіки» Глазьєв пропонує заборонити купівлю валюти юридичним особам «без підстав здійснення платіжних операцій». Радник президента пропонує ввести «тимчасовий податок (резервування коштів)» на конвертаційні операції і транскордонні платежі. Крім того, Глазьєв закликає заборонити валютні позики нефінансових організацій і ввести обов'язковий продаж валютної виручки.

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Для того, щоб стабілізувати ціни, на думку Глазьєва, необхідно тимчасово заморозити ціни на товари щоденного попиту, встановити «граничну маржу» у 25% між ціною виробника і роздрібною ціною, а також наділити ФАС правом «різко повертати» ціни на колишній рівень при їх коливанні.

В спеціальному розділі, присвяченому «нейтралізації антиросійських санкцій», Глазьєв пропонує дозволити російським компаніям відмовлятися від сплати боргу за кредитами від країн, які ввели фінансові санкції проти Росії. Радник глави держави рекомендує конвертувати кошти Резервного фонду і ФНБ в золото і зобов'язання країн БРІКС. Спільно з країнами БРІКС Глазьєв пропонує створити систему міжнародних банківських розрахунків, яка заміняла б SWIFT.

Глазьєв пропонує виключити можливість переходу «стратегічних» підприємств в руки іноземців — за умов банкрутства таких підприємств на їхній базі радник президента хоче створювати «народні підприємства».

План Глазьєва передбачає створення при президентові Державного комітету зі стратегічного планування, якому був би підпорядкований уряд, а також Державного комітету з науково-технічного розвитку.