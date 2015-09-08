Базова інфляція в Україні сповільнилася до 42,4%

Базова інфляція (позитивний базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2015 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,2% проти дефляції на 0,1%, зафіксованої в липні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до серпня 2014 року, базова інфляція в серпні 2015 року сповільнилася до 42,4% із 43,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року до грудня 2014 року, базова інфляція в серпні становила 28,4%, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 41,3%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція, яка становила 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

У річному вираженні інфляція в серпні сповільнилася до 52,8% з 55,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-серпень, споживчі ціни в Україні зросли на 25,5%.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого та сезонного характеру.