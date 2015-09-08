Російський рубль за рік впав на 18,6% до основних світових валют

Реальний ефективний курс рубля в період з січня по серпень 2015 року впав на 18,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.

Про це йдеться в опублікованій статистиці Центробанку, повідомляє Gazeta.ru.

За підсумками серпня рубль обвалився на 11,4% до основних світових валют з урахуванням інфляції, при цьому за підсумками восьми місяців рубль зміцнився на 1,3%, відзначає ЦБ.

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Реальний курс рубля до долара в серпні знизився в порівнянні з червнем на 12,1%, до євро — на 12,9%, за вісім місяців — на 8% до долара і зріс на 2,8% до євро. Номінальний ефективний курс рубля до іноземних валют у серпні скоротився на 11,7% щодо липня, за вісім місяців — на 5,1%.

Номінальний курс долара до рубля в серпні становив 66,48 руб., євро — 75,05 руб.