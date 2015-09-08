Хедж-фонди США поставили рекордну кількість ставок на нове падіння рубля

Хедж-фонди США поставили рекордну кількість ставок з листопада 2014 року на падіння курсу рубля.

Це випливає з даних, опублікованих Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США, пише Slon.ru.

Сукупний розмір позицій хедж-фондів, які поставили на обвал рубля, досяг 6848 контрактів (17,2 млрд рублів).

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Чиста коротка позиція хедж-фондів, з урахуванням тих, що поставили на зростання рубля, становила 2857 контактів (7,14 млрд рублів). У листопаді 2014 року чиста коротка позиція хедж-фондів досягала 4400 контрактів.

Статистика американського ринку до цього жодного разу не фіксувала подібного різкого зростання ставок проти рубля.