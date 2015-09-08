Хедж-фонди США поставили рекордну кількість ставок на нове падіння рубля
11:47, 08 вересня 2015Фінанси
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Статистика американського ринку до цього жодного разу не фіксувала подібного різкого зростання ставок проти рубля
Російський рубль за рік впав на 18,6% до основних світових валют / cbr.ru
Хедж-фонди США поставили рекордну кількість ставок з листопада 2014 року на падіння курсу рубля.
Це випливає з даних, опублікованих Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США, пише Slon.ru.
Сукупний розмір позицій хедж-фондів, які поставили на обвал рубля, досяг 6848 контрактів (17,2 млрд рублів).
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Чиста коротка позиція хедж-фондів, з урахуванням тих, що поставили на зростання рубля, становила 2857 контактів (7,14 млрд рублів). У листопаді 2014 року чиста коротка позиція хедж-фондів досягала 4400 контрактів.
Статистика американського ринку до цього жодного разу не фіксувала подібного різкого зростання ставок проти рубля.
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