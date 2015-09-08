У Гонтаревої вирішили "відбілити" репутацію банкірів, які "постраждали незаслужено"

Про це написав директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що в червні Нацбанк прийняв жорсткі правила оцінки ділової репутації банкірів, згідно з якими особи, які працювали на керівній посаді досить тривалий час напередодні банкрутства банку, не можуть прийти на керівну посаду в інший банк протягом трьох чи десяти років.

За словами Антоненка, регулятор має намір продовжити публічне обговорення цього питання, щоб розробити механізми встановлення думки «банківського співтовариства» і формальні критерії для формування співтовариством думки. «Фінальне рішення в будь-якому випадку залишається за Нацбанком. Наглядовий комітет може відхилити клопотання, пояснивши мотиви прийнятого рішення», - додав він.

Також Антоненко зазначив, що регулятор прийняв рішення не поширювати процедуру відновлення репутації на власників збанкрутілих банків. «У цьому питанні ми мислимо однаково з Міжнародним валютним фондом», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити дані про реальних власників і контролерів, після чого опублікував оновлені дані на своєму сайті.

За оцінками регулятора, розкриття реальних власників банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до неплатоспроможних банків.

Також НБУ відмовляє в погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування у своєму «чорному списку», в якому станом на кінець липня значилося 837 керівників та 111 власників істотної участі, причетних до збанкрутілих банків.

У 2014-2015 роках НБУ визнав неплатоспроможними і передав в управління Фонду гарантування вкладів понад 50 банків.