У бюджет-2016 закладають курс гривні 22,4 за долар

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько журналістам перед засіданням уряду у вівторок.

«3,7%, курс - 22,4 грн/дол.», - відповіла вона на запитання журналістів.

За словами міністра фінансів, показники дефіциту бюджету, а також курсу гривні узгоджені з Міжнародним валютним фондом і будуть основою макрофінансової стабільності та економічного зростання в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, програма Міжнародного валютного фонду для України передбачає зниження дефіциту державного бюджету, включаючи НАК «Нафтогаз України», до 2,2% ВВП до 2020 року.

На кінець 2015 року дефіцит передбачається на рівні 4,2% ВВП, на кінець 2016 року – 3,7% ВВП, 2017 року – 2,1% ВВП, 2018 р. – 2,6%, 2019 р. – 2,4%.

З урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України», показник бюджетного дефіциту на ці дати очікується на рівні 7,4%, 3,9%, 3,1%, 2,6%, 2,4%.

МВФ до кінця 2015 року допускає зниження курсу гривні до 23,5 грн за долар, хоча прогнозний курс встановлений на рівні 22 грн за долар.

При цьому прогнозний курс на 2016 рік становить 22,7 грн за долар, а далі курс буде поступово зростати в середньому на 0,5 грн щорічно – до 25,5 грн за долар за підсумками 2020 року.