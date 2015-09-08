Яресько розповіла, куди піде наступний транш від МВФ

13:24, 08 вересня 2015
Фінанси
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«Повністю на поповнення резервів», - сказала міністр

REUTERS

Наступний транш Міжнародного валютного фонду, термін одержання якого буде встановлено після третього перегляду програми співпраці України з Фондом, буде повністю використаний на поповнення золотовалютних резервів і не піде на фіскальні потреби уряду.

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько перед засіданням уряду у вівторок.

«Повністю на поповнення резервів», - відповіла вона на питання журналістів про цільове призначення наступного траншу МВФ.

За словами міністра фінансів, українська сторона не порушуватиме питання збільшення розміру третього траншу чи об'єднання кількох наступних траншів в один.

«Ні, не будемо», - наголосила вона, відповідаючи на відповідне питання.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні до 2 жовтня.

Попередня місія МВФ працювала в Україні з 12 травня до 11 червня.

Наступна місія має прибути до України 22 вересня і почне переговори з владою про другий перегляд програми співпраці між Україною і МВФ.

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Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш у рамках програми обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня – одразу після схвалення програми. Рада директорів МВФ 31 липня схвалив виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримані на рахунки НБУ 4 серпня і зараховані в золотовалютні резерви в повному обсягу.

Другий перегляд програми з метою можливого виділення третього кредитного траншу очікується восени.

Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року становить 10 млрд дол.

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