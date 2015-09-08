Гривня на міжбанку торгується по 22,35 за долар

У вівторок, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,15/22,35 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,7170/24,9400 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3250 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 22,4711 гривні/долар, до цього часу було укладено 280 угод на суму 107,42 мільйона доларів.