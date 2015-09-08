Порошенко розраховує вже в жовтні отримати черговий транш кредиту від МВФ

Україна розраховує вже у жовтні отримати черговий транш кредиту від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду в обсязі близько 1,7 мільярда доларів, сказав у ході розширеного засідання уряду президент України Петро Порошенко.

"Ми домовилися з пані Лагард, що було б дуже добре, якби у жовтні було ухвалено рішення про виділення Україні чергового траншу в 1,7 мільярда доларів США", - сказав президент.

Він нагадав, що місія МВФ прибуде до Києва 22 вересня, і перебуватиме тут до початку жовтня. І кошти, які можуть бути виділені після роботи місії і засідання Ради директорів МВФ, вкрай необхідні Україні.

"Ці кошти зараз нам вкрай необхідні. Вони забезпечуватимуть фінансову стабільність", - зазначив Порошенко.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що транш кредиту від МВФ піде повністю на поповнення золотовалютних резервів країни.

Читайте такожКрістін Лагард підтримала дії Уряду і визнала зусилля Яценюка в проведенні реформ

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Перший транш у рамках програми в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня.

Рада директорів МВФ 31 липня схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримані на рахунки НБУ 4 серпня і зараховані в золотовалютні резерви в повному обсязі.

Другий перегляд програми з метою можливого надання третього кредитного траншу очікується восени після роботи в Києві чергової оцінної місії Фонду. За інформацією НБУ, очікується приїзд місії у другій половині вересня.

Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ, за підсумками року становить 10 млрд дол.