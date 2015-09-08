Яресько обіцяє підняти ВВП до $600 мільярдів до 2040 року

14:51, 08 вересня 2015
Фінанси
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Економіка України за умови щорічного зростання на рівні не менше 4% може зрости до 2040 році до 600 мільярдів доларів.

Яресько вірить, що ВВП України до 2040 року буде як в Швейцарії / Фото УНИАН

Економіка України при збереженні позитивних сценаріїв її розвитку та щорічного зростання на рівні не менше 4% може зрости до 2040 році до 600 мільярдів доларів з 84 мільярдів доларів за підсумками 2015 року.

Про це повідомила в ході розширеного засідання уряду міністр фінансів України Наталія Яресько.

"За сценарію 4% реального зростання ВВП щороку, наш ВВП зросте з теперішніх 84 млрд дол. до 600 млрд дол. до 2040 року. А це добробут такої країни, як Швейцарія", - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Яресько похвалилася перевиконанням держбюджету майже на 25 мільярдів.

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