Порошенко побачив проблиски в українській економіці: Зростання відновиться вже найближчим часом
15:11, 08 вересня 2015Фінанси
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Президент України Петро Порошенко наголошує, що економічне зростання в державі може відновитися вже найближчим часом, а рівень інфляції поступово знижуватиметься.
Економічне зростання в Україні може відновитися вже найближчим часом, заявляє президент / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час розширеного засідання уряду.
"Статистика останніх двох місяців дає підстави сподіватися, що інфляція поступово піде на спад, зростання цін зупиниться, і ніякої гіперінфляції, яку нам прогнозували, не буде", - сказав президент.
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За його словами, Україна уникла дефолту.
"Проглядається зараз пожвавлення ділової активності. Вже ось-ось відновиться економічне зростання", - додав глава держави.
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