Порошенко побачив проблиски в українській економіці: Зростання відновиться вже найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час розширеного засідання уряду.

"Статистика останніх двох місяців дає підстави сподіватися, що інфляція поступово піде на спад, зростання цін зупиниться, і ніякої гіперінфляції, яку нам прогнозували, не буде", - сказав президент.

Читайте такожСпроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою для економіки - Порошенко

За його словами, Україна уникла дефолту.

"Проглядається зараз пожвавлення ділової активності. Вже ось-ось відновиться економічне зростання", - додав глава держави.