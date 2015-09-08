Порошенко заявив про зупинення девальвації і приріст гривневих депозитів

Зупинення девальвації і приріст гривневих депозитів, який протягом останніх місяців склав 4%, свідчать про позитивні тенденції в банківському секторі.

Про це Порошенко заявив на засіданні уряду у вівторок.

"Коли гривня була далеко за 40 (гривні/долар - УНІАН), і ми говорили, що стабілізуємо її на рівні 20-22 гривні/долар, всі посміхалися... Ціною колосальних зусиль гривню вдалося врятувати, поліпшити платіжний баланс, який сьогодні вже позитивний, і забезпечити зростання депозитів в країні на 4%, що є свідченням позитивних тенденцій у банківській сфері", - сказав він.

Також президент зазначив, що фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду дозволить і надалі стабілізувати державні фінанси і зміцнювати банківську систему країни.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках у червні, третій місяць поспіль, виріс на 3,8% - до 359,4 мільярда гривень, при цьому тенденція скорочення депозитів у валюті сповільнилася та їх обсяг скоротився на 1,4% - до 15,6 мільярда доларів.

Україна розраховує вже у жовтні отримати черговий транш кредиту від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду в обсязі близько 1,7 мільярда доларів.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, наступний транш Міжнародного валютного фонду, термін отримання якого буде встановлено після другого перегляду програми співпраці України з Фондом, буде повністю використаний на поповнення золотовалютних резервів і не піде на фіскальні потреби уряду.