"Ощадбанк" достроково погасив кредити НБУ на 3 мільярди гривень

Державний "Ощадбанк" достроково погасив кредити рефінансування Національного банку України на 3 мільярди гривень, повідомляється в матеріалах для зустрічі керівництва банку з журналістами.

Як пояснив голова правління банку Андрій Пишний в ході зустрічі з журналістами, мова йде про кредити, що були отримані в 2008-2009 роках, які Національний банк України з урахуванням ситуації в банківському секторі пролонгував банкам із збереженням діючих ставок на 5 років до 2020 року.

За словами Пишного, на сьогодні залишок отриманих кредитів НБУ в портфелі банку становить 15,5 мільярда гривень.

"До кінця року це не остання сума, яку ми будемо закривати за кредитними лініями рефінансування", - сказав він.

Пишний зазначив, що дострокове погашення кредитів рефінансування стало можливим завдяки приросту депозитної бази і поліпшенню ситуації з погашенням кредитів позичальниками банку.

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Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.