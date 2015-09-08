Нацбанк і компанія McKinsey оцінять продуктивність українського банківського сектора

Національний банк України і міжнародна консалтингова компанія McKinsey на поточному тижні приступлять до реалізації проекту з оцінкою продуктивності банківського сектора України і завершать до кінця поточного року.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, про це сьогодні повідомив заступник голови НБУ Владислав Рашкован під час наради з банкірами.

"Реалізація проекту буде сприяти побудові міцного фундаменту майбутньої банківської системи, яка переходить на новий якісний етап реформування після завершення процесу "очищення", - наводяться в повідомленні слова Рашкована.

За його словами, буде оцінено поточний стан продуктивності великих і середніх банків України, що дозволить у найближчій перспективі підвищити їх прибутковість.

"У першу чергу це відбудеться завдяки виявленню та усуненню надмірних регуляцій, безглуздого бюрократичного контролю і звітності, а також пошуку та залучення новітніх технологічних рішень для банків", - підкреслив Рашкован.

Він зазначив, що робота над проектом буде організована в кілька етапів і буде проводитися разом з банківським співтовариством за підтримки команди McKinsey. Оцінка сучасного рівня продуктивності і приросту доходів української банківської системи буде здійснюватися в порівнянні з такими глобальними ринками і розвиваються на основі певних ключових показників.

"Проект почнеться вже на цьому тижні і планується до кінця грудня 2015 року. Подібні проекти нещодавно були проведені в Польщі та країнах Балтії. Ця важлива ініціатива, що реалізується Національним банком України, Незалежною асоціацією банків України і всім банківським співтовариством, сприятиме підвищенню якості послуг та ефективності банківського сектора України", - наводяться в повідомленні слова одного з керівників проекту та старшого партнера McKinsey Ірини Швакман.

Читайте такожДо банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, загальні потреби в докапіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 банків з групи найбільших і великих за розміром активів складають 66 мільярдів гривень. У тому числі державним банкам знадобиться 12,5 мільярда гривень, банкам з іноземним капіталом – 20,5 мільярда гривень.

Експерти оцінюють обсяг необхідної докапіталізації банків в 170 мільярдів гривень, у тому числі 134 мільярди гривень потрібно для 35 найбільших банків, а також підкреслюють, що для стабілізації фінсектора необхідно вивести з ринку неплатоспроможних банків.