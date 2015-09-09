Нацбанк опустив офіційний курс гривні до 22,41 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2241.6926 (8 вересня – 2211.7574)

100 EUR – 2502.1773 (8 вересня – 2465.2248)

10 RUR – 3.2586 (8 вересня – 3.2295)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,15/22,35 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,7170/24,9400 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3250 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 22,4711 гривні/долар, до цього часу було укладено 280 угод на суму 107,42 мільйона доларів.