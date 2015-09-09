Китай змінить метод калькуляції ВВП

09:50, 09 вересня 2015
Фінанси
120

Досі квартальні дані ВВП Китаю у вартісному вираженні та за темпами зростання вираховувалися з акумульованих показників, а не економічної активності конкретного кварталу.

REUTERS

Національне статистичне бюро Китаю прийняло рішення змінити метод підрахунку квартального ВВП країни з метою застосування міжнародних стандартів і збільшення точності даних, повідомляє Прайм.

Зокрема, тепер Китай буде розраховувати ВВП на основі економічної активності кожного кварталу, щоб "зробити дані більш точними в тому, що стосується оцінки сезонної економічної активності, і більш чутливими до відображення інформації про короткострокові коливання".

Досі квартальні дані ВВП Китаю у вартісному вираженні і за темпами зростання вираховувалися з акумульованих показників, а не економічної активності конкретного кварталу.

В понеділок Національне статистичне бюро Китаю знизило дані зростання ВВП країни за 2014 рік з 7,4% до 7,3%. Темпи зростання економіки Китаю в минулому році виявилися самими повільними з 1990 року. Вперше з 1998 року влада Китаю не змогла досягти поставленої мети — позначки 7,5%.

У липні статистичне відомство повідомляло, що річні темпи зростання економіки Китаю в другому кварталі склали 7%, зберігшись на рівні січня-березня. При цьому багато економістів вважають, що темпи зростання китайської економіки в квітні-червні були нижче оприлюднених.

Читайте такожВиробнича активність Китаю знизилася до більш ніж шестирічного мінімуму

Багато аналітиків досить скептично сприймають економічну статистику з Китаю, сумніваючись в її надійності та достовірності. Сумарні дані по провінціях Китаю часто перевищують показники загальнонаціонального рівня, що викликало підозри, що деякі представники місцевої влади змінювали дані для створення ілюзії зростання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter