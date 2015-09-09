Китай змінить метод калькуляції ВВП

Національне статистичне бюро Китаю прийняло рішення змінити метод підрахунку квартального ВВП країни з метою застосування міжнародних стандартів і збільшення точності даних, повідомляє Прайм.

Зокрема, тепер Китай буде розраховувати ВВП на основі економічної активності кожного кварталу, щоб "зробити дані більш точними в тому, що стосується оцінки сезонної економічної активності, і більш чутливими до відображення інформації про короткострокові коливання".

Досі квартальні дані ВВП Китаю у вартісному вираженні і за темпами зростання вираховувалися з акумульованих показників, а не економічної активності конкретного кварталу.

В понеділок Національне статистичне бюро Китаю знизило дані зростання ВВП країни за 2014 рік з 7,4% до 7,3%. Темпи зростання економіки Китаю в минулому році виявилися самими повільними з 1990 року. Вперше з 1998 року влада Китаю не змогла досягти поставленої мети — позначки 7,5%.

У липні статистичне відомство повідомляло, що річні темпи зростання економіки Китаю в другому кварталі склали 7%, зберігшись на рівні січня-березня. При цьому багато економістів вважають, що темпи зростання китайської економіки в квітні-червні були нижче оприлюднених.

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Багато аналітиків досить скептично сприймають економічну статистику з Китаю, сумніваючись в її надійності та достовірності. Сумарні дані по провінціях Китаю часто перевищують показники загальнонаціонального рівня, що викликало підозри, що деякі представники місцевої влади змінювали дані для створення ілюзії зростання.